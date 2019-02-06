Японские СМИ "мечтают" о ракетах США на Итурупе и блокировании базы ТОФ во Владивостоке

Неосторожные размышления лишь усугубляют отношения Москвы и Токио, считают российские дипломаты

Японские СМИ назвали курильский Итуруп идеальным место для американских ракет. Фото: ИА PrimaMedia

Четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, — идеальное место для размещения американских ракет, пишет японское издание Japan Business Press, которое цитирует агентство РИА Новости.

Размещение там средств ПВО укрепит защиту США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи, уточняет СМИ.

Наиболее подходящим местом называется остров Итуруп, который также можно будет интегрировать в систему ПВО, защищающую Европу от Ирана.

Автор признает, что размещение противоракет также позволит США блокировать базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток. А это даст возможность значительно быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря.

Japan Business Press также подчеркивает, что Россия вряд ли захочет передавать острова Японии, поскольку Южные Курилы представляют для нее слишком большую военную ценность.

В свою очередь, сенатор Олег Морозов заявил, что авторы статьи дают сигнал Вашингтону начать давление на Россию с целью передать "спорные" острова Токио.

"Понятно, что такие рассуждения умертвляют всякую возможность на разрешение многолетней проблемы. Трудно допустить, что этого не понимают авторы этой идеи", — сказал он.

Сенатор считает, что авторы статьи могут работать против премьера Синдзо Абе из внутриполитических соображений.

"Путь тупиковый. Кроме дополнительных проблем для Японии такой подход ни к чему хорошему не приведёт", — заключил он.

Его коллега, сенатор Франц Клинцевич назвал статью в японском издании провокацией. По его словам, на российских островах могут быть размещены только российские средства обороны.

Как считает заведующий сектором экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виталий Швыдко, эта публикация не отражает точку зрения правительства.

"Возможно, это просто какие-то досужие размышления одного из авторов", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, тема размещения американских военных объектов существует, но Абэ гарантировал неразмещение военных объектов на островах в случае их передачи.

"Другое дело, что это только устная гарантия. Требуется как минимум закон. Но я думаю, что это переговорная позиция", — сказал Швыдко.

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.