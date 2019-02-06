"Альфа-Банк" запустил диджитал-сервис безопасных расчетов на основе покрытого аккредитива

Гарантом расчетов выступает банк, который сохраняет средства покупателя до конца сделки
Общество 12:20

Корпоративные клиенты АО "Альфа-Банка" получили возможность оформлять покрытые аккредитивы в интернет-банке (16+). Весь процесс занимает не более 10 минут – клиенту необходимо внести в готовые шаблоны минимальный набор сведений и подписать договор простой электронной подписью (ввести код из sms-сообщения банка). Посещения отделения банка не требуется.

Покрытый аккредитив (16+) — безопасный и гарантированный способ расчетов между двумя сторонами за счет собственных средств покупателя. Гарантом расчетов выступает банк, который сохраняет средства покупателя до конца сделки.

После предоставления покупателем документов о выполнении услуги/ поставке товара, банк переводит средства продавцу. Если сделка в указанные сроки не состоялась, деньги возвращаются обратно на счет покупателя. Таким образом аккредитив защищает от потери денежных средств в случае неплатежеспособности партнера, снимает риск одностороннего изменения согласованных условий сделки после заключения договора, обеспечивая правовую и документальную защищенность сторон.

"Данный инструмент идеально подходит для расчетов в сделках купли-продажи недвижимости, для расчетов по контрактам. Также использование покрытого аккредитива способно значительно упростить и ускорить сделки клиентов с новыми контрагентами, с которыми еще нет устоявшихся доверительных отношений, — комментирует директор по развитию расчетных продуктов "Альфа-Банка" Ирина Пономарева. — Мы уверены, что запуск этого сервиса в интернет-банке приведет к росту числа сделок с использованием аккредитива и повысит лояльность наших клиентов".

Услуга оказывается АО "Альфа-Банк".

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