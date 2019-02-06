Российские пекари скандалят из-за роста цен на хлеб

Одни заявляют о резком подорожании, другие просят "не заниматься провокациями"

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Цены на хлеб могут вырасти на 20%. Об этом заявили в ЗАО "Хлеб" Тверской области, обосновав в цифрах почему ожидается такое удорожание продукта в перспективе. Вместе с этим, в Российской гильдии пекарей придерживаются иного мнения о стоимости хлеба. Там заявили, что цены не изменятся и призвали "не лохматить бабушку", а также не заниматься провокациями.

"В реальности за 2018 год цены на муку выросли на 65%. Прогноз на март этого года неутешительный — по сравнению с прошлым мартом пшеничная мука подорожает на 77%, а ржаная на 86%. Дорожают и другие составляющие хлеба, вырос НДС, повышены энерготарифы", — рассказала "КП" Светлана Шилова, главный экономист ЗАО "Хлеб" в Тверской области. В итоге, по ее словам, себестоимость батона за 2018 год выросла на 21% и продолжает расти.

В ответ на слова экономиста тверского предприятия президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон в комментарии РИА ФАН заявил: информация о том, что хлеб в РФ подорожает на 20%, не соответствует действительности.

"Как говорил Михаил Задорнов, "не надо лохматить бабушку!". Не надо заниматься провокациями! Нарочно или от малого ума. Но это вызывает большое удивление. Зачем такое писать? Чтобы люди побежали скупать хлеб? Чтобы какие-нибудь безответственные политики стали выстраивать вокруг этого свои популистские заявления? Мало ли кто чего сказал", — прокомментировал новость о росте цен глава гильдии пекарей.

Напомним, Минсельхоз ранее подсчитал темпы подорожания хлеба. По данным ведомства, рост цен не превышает инфляцию. Например, в прошлом году пшеничный хлеб подорожал на 0,3%, а хлеб из ржано-пшеничной муки — на 0,9%.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что, если прогнозы о подорожании хлеба окажутся правдой, под удар могут попасть уязвимые социальные категории, которые не могут позволить себе мясо и овощи.

Ольга Толмачева