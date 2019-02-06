Объявлены первые аукционы на масштабный ремонт дорог Владивостока

Определены самые проблемные участки, работы на них начнутся в первую очередь
Политика 15:30
Владивосток готовится к началу дорожных работ. Фото: ИА PrimaMedia

С наступлением благоприятных температур воздуха на улицы Владивостока выйдет дорожная техника для ремонта асфальтобетонного покрытия. Первые аукционы на аварийно-восстановительный ремонт дорог во всех пяти районах приморской столицы объявлены, соответствующая документация размещена на единой электронной площадке, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

В первую очередь ремонт будет выполнен на самых проблемных участках. Там, где ремонт небольшого участка позволит снизить аварийность и увеличить пропускную способность улицы. Среди приоритетных участков – улицы Русская, Кирова (в районе Владивостокского рыбопромышленного колледжа), Успенского, 92, Садгородская, Минеральная, Окатовая, проспект 100-летия Владивостока и другие.

Стоит отметить, что осенью прошлого года на дополнительные средства, выделенные из краевого бюджета по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко, удалось отремонтировать наиболее проблемные участки дорог на 50 улицах Владивостока. Площадь нового покрытия составила более 28 тысяч квадратных метров.

"Аварийных участков на улицах города в этом году значительно меньше. Это связано с бесснежной зимой и благодаря большому ремонту, выполненному осенью прошлого года", — отметили специалисты.

В 2019 году Владивосток ждёт масштабный ремонт дорог, который затронет все районы города. Новое асфальтобетонное покрытие появится не только на основных магистралях, но и на межквартальных дорогах и проездах к многоквартирным домам. Десятки придомовых территорий отремонтируют по программе "Формирование комфортной городской среды". Большой объём работ будет выполнен по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется комплексно отремонтировать 15 улиц и построить надземный пешеходный переход. В ходе реализации нацпроекта БКАД будет отремонтировано более 16 километров дорог, новое асфальтобетонное покрытие уложат на площади более 870 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе двухдневного рабочего визита во Владивосток анонсировал выделение дополнительных средств на ремонт городских дорог.

"Что касается выделения дополнительных средств, то мы планируем их выделение на приведение улично-дорожной сети Владивостока в порядок. Мы исходим из того, что дороги должны быть ровными, широкими, должны быть оборудованы парковки. Все это должно быть приведено в порядок до сентября текущего года. На это выделены лимиты финансирования до 4,5 млрд рублей", — заявил зампред правительства.

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