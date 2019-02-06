Смог, мусор и ржавая вода: россиян беспокоит экологическая обстановка

Треть опрошенных уверены, что за последние 5 лет экология в стране ухудшилась

Трубы. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Об ухудшении экологии в стране заявила треть опрошенных россиян. Жители страны считают, что проблемы связаны с загрязнением воздуха, мусорными свалками, грязными реками и озерами. Данные опроса привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, об ухудшении экологической обстановки высказался 31% опрошенных ВЦИОМ россиян, в 2018 году только 27% опрошенных говорили о плохой ситуации с экологией. Респонденты выявили ответственных за состояние экологии, в первую очередь, это местные (30%) и региональные (23%) власти, и только после них вспомнили о собственной роли в этом вопросе.

Как стало известно, в ряд острых экологических проблем попали загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%).

Только 10% респондентов считают, что федеральные власти много делают для решения экологических проблем, еще 36% считают эти результаты незначительными. Треть вообще не видят практических результатов работы властей, сообщает РБК.

Только пятая часть опрошенных россиян считают, что на сегодняшний день не существуют значительных экологических проблем.

Подобный опрос по экологической теме был проведен и обнародован в декабре 2018 года. Тогда согласно данным социологов, 55% респондентов заявили об ухудшении состояния экологии в стране и 68% отметили, что российские власти уделяют этой проблеме мало внимания.

Что касается самих россиян, то свою помощь в улучшении экологической обстановки они видят в соблюдении чистоты на природе и на улице, а также в уборке за собой мусора (56%).

Вероника Преображенская