СК возбудил уголовное дело после смерти журналистки в больнице в Приморье

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Происшествия 15:55
Больница. Фото: ИА PrimaMedia

Следователи регионального Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело после смерти в больнице 32-летней журналистки большекаменской газеты "Взморье" Юлии Балухты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление СК.

Напомним, тревогу 30 января забили коллеги журналистки, оказавшейся в беде. По соцсетям разлетелся призыв о помощи, составленный журналистами Большого Камня. В нем говорилось, что Юлия отпросилась с работы в среду, 23 января из-за плохого самочувствия. На следующий день она отправилась в городскую больницу, но талонов на приём к терапевту не было, а симптомы ухудшались: у молодой женщины болело все тело — мышцы и суставы. Собрав последние силы, Юлия пошла в платную клинику, сдала кровь и сделала УЗИ внутренних органов. Врач порекомендовал ей некий нестероидный противовоспалительный препарат.

Через некоторое время она все-таки оказалась в городской больнице, но в итоге врачи не сумели спасти ей жизнь в отделении реанимации. От момента обращения за медпомощью до летального исхода прошло менее 2 недель.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти в медицинском учреждении в городе Большой Камень 32-летней женщины, являющейся журналистом местной газеты "Взморье"", — говорится в сообщении СК.

В настоящее время по уголовному делу в целях установления причины смерти назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, а также осуществляется комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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