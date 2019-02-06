Алюминий против керамики: какой утюг лучше рассказали эксперты Роскачества

Специалисты советуют обратить внимание на главную деталь прибора - подошву

Утюг. Фото: pixabay.com.

Среди обилия представленных в магазинах утюгов эксперты Роскачества совместно с международной ассоциацией потребительских товаров International Consumer Research and Testing (ICRT) пытались определить лучший. Пока подводятся итоги исследования, эксперты рассказали на какие детали стоит обратить внимание при выборе утюга.

Одной из основных характеристик является подошва утюга, поскольку, как считают эксперты, этот элемент напрямую влияет на качество и скорость глажки одежды. На российском рынке представлены утюги из нержавеющей стали, алюминия, керамики, тефлона и нержавеющей стали. У каждой модели свои преимущества и недостатки.

К примеру, утюг на алюминиевой подошве легкий и удобный, легко чистится и нагревается. Но у него быстро появляются микроцарапины, которые могут навредить при глажке деликатных тканей, считают в Роскачестве.

Что касается керамических подошв для утюга, то, по данным экспертов, у него отличные показатели по скольжению и легкости очищения, Однако такие утюги имеют более высокую цену и являются более хрупкими. Эксперты полагают, что оптимальным выбором может стать тефлоновая подошва для утюга, которая сможет уберечь одежду от пригорания, передает ТАСС.

Оптимальная мощность утюга порядка 1500 Вт. В диапазоне мощности от 1500 Вт и 2000 Вт вполне подойдут для разглаживания сильно мятых тканей. Для частых и объемных глажек эксперты советуют выбрать утюги с мощностью более 2000 Вт — такие приборы и быстро нагреются, и разгладят любую складку.

Плюс к этому, покупателям советуют обратить внимание на расположению отверстий для подачи пара.Маленькие — должны находится по всему периметру подошвы, а крупные — у носика и у задней части утюга.

Парогенераторы необходимы для частой глажки большого количества белья. Хороший парогенератор нуждается в заправке гораздо реже, но и производит огромное количество пара. Проблемы с образованием накипи можно решить, если чистить противоизвестковые стержни не реже, чем раз в месяц, советуют специалисты Роскачества.

Жанна Оболенская