Потерпите с родами: со строительством перинатальных центров в России опаздывают

Аудиторы Счетной палаты заявили о нарушении сроков строительства

Перинатальный центр. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Аудиторы Счетной палаты сообщили о срыве сроков программы новых перинатальных центров. Программу начали выполнять с опозданием, отмечают в ведомстве. Главным виновником называют "Ростех", который 99% контрактов на строительство заключил с единственным поставщиком, своей дочерней компанией. В госкорпорации в срыве винят подрядчиков.

Правительство утвердило программу по развитию перинатальных центров в декабре 2013 года. Она предусматривала строительство 32 новых центров в 30 регионах, ввод в эксплуатацию которых планировался до конца 2016 года. По факту строительство было закончено в 2018 году.

Госкорпорация "Ростех", получив на строительство 38,4 млрд рублей, должна была построить 15 перинатальных центров, сообщает РБК. Однако по данным аудитора Счетной палаты Михаила Меня, своевременно в эксплуатацию были введены пять перинатальных центров, по остальным 10-ти сроки нарушены. В 2018 году открыли шесть центров. За возведение еще 17 отвечали регионы.

Причина кроется в низком качестве проектно-сметной документации, считают аудиторы. К тому же, выяснилось , что "Ростех" заключил 99% сделок с единственным поставщиком, своей дочерней компанией ООО "РТ-СоцСтрой". "

В "Ростехе" причину срыва сроков строительства перинатальных центров видят в другом. Недобросовестные подрядчики, предлагая самую низкую цену, в итоге оказались не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. В качестве примера, рассказывают о ситуации, когда один подрядчик выиграл три конкурса, но не смог закончить ни одного объекта. В дополнении специалисты компании указывают на несвоевременное получение проектно-сметной документации, что в итоге привело к многочисленным корректировкам.

Сейчас в эксплуатацию введены все 15 центров, но не по всем объектам завершены финансовые расчеты, отмечают в Счетной палате. По этим фактам информация уже направлена в Минздрав и в правительство РФ.

Вероника Преображенская