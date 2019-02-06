Пустырь на Орлиной сопке и лес Академгородка во Владивостоке выставят на продажу (КАРТА)

Госкорпорация ДОМ.РФ планирует распродать 290 га приморской земли, в том числе побережье Русского острова

Незастроенный пустырь на Орлиной сопке, Владивосток. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Госкорпорация ДОМ.РФ планирует выставить на аукционы 290 га приморской земли, в том числе спорный лес на Академгородке, пустырь на Орлиной сопке, огромная территория на Русском острове во Владивостоке, а также старинный корпус университета в центре Уссурийска, сообщает ИА PrimaMedia. Все восемь лотов готовятся к продаже в первой половине 2019 года.

На торги выставят пустующий северный склон Орлиной сопки площадью в 4,3 га. Участок с кадастровым номером 25:28:010009:44 имеет адресную привязку к ул. Уткинская, 48.

Спорные земли ДВО РАН, за которые ведется ожесточенная борьба со стороны научного сообщества, тоже попали в список лотов. Участок с кадастровым номером 25:28:050037:889 площадью в 152 тысячи кв. метров по адресу 1-я Гражданская, 7, предназначен для ведения научной деятельности.

К продаже ДОМ.РФ предлагает и военные земли: участок с номером 25:28:050053:86 по адресу пр. 100-летия Владивостоку, 180, и площадью 11,2 тысяч кв. метров. Предназначение этой территории: "занимаемый объектами ГО и ЧС "Военный городок 13 км"". Кстати, межевание участка не проведено, поэтому на публичной кадастровой карте он корректно не отображается.

На продажу будут выставлены участок в 1,5 га с номером 25:28:040011:595 по адресу Сабанеева, 22. Вид разрешенного использования — многоквартирные жилые дома.

Сразу 25 участков общей площадью 3,23 га будут продаваться в пос. Трудовое по адресу ул. 50 лет Октября, 1. На этой территории находится многострадальный долгострой "Солнечная долина".

Выставят на продажу и памятник культуры – Торговый дом "Чурин и К" с участком площадью 0,17 га под ним. Объект находится на одной из центральных улиц Уссурийска (ул. Тимирязева, 60), назначение участка с кадастровым номером 25:34:017001:1520 — для размещения учебного корпуса. Раньше тут располагался филиал Технического государственного университета, в последнее время помещения общей площадью 1307 кв. метров сдавались в аренду.

Самым же большим участков, выставленным на продажу, стала земля на острове Русском — несколько участков общей площадью 253,53 га на полуострове Саперный.

Завершает список участок под номером 25:28:060108:8 на острове Русском на побережье бухты Балка, рядом с кампусом ДВФУ. Ранее именно тут планировали строить Инновационный культурный центр, однако решить земельный вопрос с Минобороны не успели, и стройка перенеслась ближе к бухте Новик, где и осталась очередным недостроем. Берег бухты Балка же сейчас не освоен и покрыт лесом. Участок площадью 128 тысяч кв. метров предназначен для оперативного управления государственным имуществом.

СПРАВКА: Акционерное общество "ДОМ.РФ" создано по решению правительства Российской Федерации в 1997 году, которому принадлежат 100% акций общества, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Ранее называлось "Агентство ипотечного жилищного кредитования". В 2015 году на базе АИЖК был создан Единый институт развития в жилищной сфере. Главная задача института — комплексная поддержка жилищного сектора и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и формирование комфортной городской среды, а также создание ипотечно-строительного банка с задачей войти в топ-3 ипотечных кредиторов к 2020 году.

