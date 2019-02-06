Молодежный совет ФППК запустил конкурс "Профсоюз - one LOVE"

Авторы самых креативных фото- и видеопризнаний получат романтичные призы в День влюбленных
Общество 18:10
Молодежный совет ФППК запустил конкурс "Профсоюз - one LOVE". Фото: пресс-служба ФППК

Накануне Дня Святого Валентина Молодежный совет ФППК проводит конкурс "Профсоюз — one LOVE" в социальной сети Instagram. Признавайтесь в любви профсоюзу и получайте призы, которые подготовили партнеры проекта "Электронный профсоюзный билет", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Правила участия в конкурсе очень простые:

  • подписаться на страницы Молодежного совета ФППК в сети "Инстаграм" @ms_fppk и спонсоров конкурса;
  • открыть свой личный аккаунт на время проведения конкурса, чтобы организаторы могли отслеживать ваши посты;
  • разместить фото или видео с хэштегом #Ялюблюпрофсоюз_ПК в своем аккаунте и отметить профиль @ms_fppk.

Итоги конкурса организаторы подведут 14 февраля.

Информацию об организаторе конкурса "Профсоюз — one LOVE", правилах ее проведения, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать здесь.

Федерация профсоюзов Приморского края, ФППК профсоюзы

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