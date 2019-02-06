Молодежный совет ФППК запустил конкурс "Профсоюз - one LOVE"

Накануне Дня Святого Валентина Молодежный совет ФППК проводит конкурс "Профсоюз — one LOVE" в социальной сети Instagram. Признавайтесь в любви профсоюзу и получайте призы, которые подготовили партнеры проекта "Электронный профсоюзный билет", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.
Правила участия в конкурсе очень простые:
- подписаться на страницы Молодежного совета ФППК в сети "Инстаграм" @ms_fppk и спонсоров конкурса;
- открыть свой личный аккаунт на время проведения конкурса, чтобы организаторы могли отслеживать ваши посты;
- разместить фото или видео с хэштегом #Ялюблюпрофсоюз_ПК в своем аккаунте и отметить профиль @ms_fppk.
Итоги конкурса организаторы подведут 14 февраля.
Информацию об организаторе конкурса "Профсоюз — one LOVE", правилах ее проведения, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать здесь.