Авторы самых креативных фото- и видеопризнаний получат романтичные призы в День влюбленных

Молодежный совет ФППК запустил конкурс "Профсоюз - one LOVE". Фото: пресс-служба ФППК

Накануне Дня Святого Валентина Молодежный совет ФППК проводит конкурс "Профсоюз — one LOVE" в социальной сети Instagram. Признавайтесь в любви профсоюзу и получайте призы, которые подготовили партнеры проекта "Электронный профсоюзный билет", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Правила участия в конкурсе очень простые:

подписаться на страницы Молодежного совета ФППК в сети "Инстаграм" @ms_fppk и спонсоров конкурса;

открыть свой личный аккаунт на время проведения конкурса, чтобы организаторы могли отслеживать ваши посты;

разместить фото или видео с хэштегом #Ялюблюпрофсоюз_ПК в своем аккаунте и отметить профиль @ms_fppk.

Итоги конкурса организаторы подведут 14 февраля.

Информацию об организаторе конкурса "Профсоюз — one LOVE", правилах ее проведения, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать здесь.