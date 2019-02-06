Долгая дорога стоила главе "Автодора" должности

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку Сергея Кельбаха

Дорожные работы. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Главу госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха в отставку отправил премьер-министр Дмитрий Медведев, как сообщается по "его же просьбе". Но ранее у контрольных органов появились претензии к строительству ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) в Подмосковье. Прежде всего, указывалось на несоблюдение сроков строительства.

По сведениям РБК, Сергей Кельбах мог лишиться своей должности еще 2018 году, но ему дали возможность ускорить строительство и сменить команду. Команду он действительно поменял, но исправить ситуацию со ЦКАД не удалось. Срок сдачи ЦКАД перенесли с конца 2019 на 2020 год, пишет издание.

Сергей Кельбах возглавил "Автодор" в 2011 году. Прежде он работал в Санкт-Петербурге — заместителем председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству городского правительства, затем переехал в Москву и стал генеральным директором ФКУ "Дороги России", где занимался дорожным хозяйством с 2008 по 2009 год. В 2009 году Кельбах стал в "Автодор" первым заместителя председателя правления; компанией тогда руководил Сергей Костин. Затем Кельбах возглавил компанию.

Как пишут СМИ, под его руководством "Автодор" осуществил реконструкцию и строительство таких федеральных трасс, как М4 "Дон", М3 "Украина" и другие. При Кельбахе также началось строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, которая должна разгрузить ведущие в столицу федеральные трассы. Но для главы " Автодора " этот проект затянулся.

Сейчас госкомпанию возглавит Вячеслава Петушенко. Именно под его руководством была построена и реконструирована большая часть кольцевой автомобильной дороги Петербурга, а также "вылетные" магистрали (ведущие из центра города за его пределы) из Москвы.

Вероника Преображенская