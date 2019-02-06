Учитель из Казани прославилась, пообещав учеников "пустить на колбасу"

Родители вступились за обиженных школьников

Класс. Фото: Анастасия Голованушкина, ИА PrimaMedia

С проверкой нагрянули представители Министерства образования Татарстана в школу №143 города Казани. Поводом послужил обращение родителей, которые вступились за учеников. Учитель школы пригрозила "пустить их на колбасу" за плохую успеваемость.

Как сообщила "Лента.ру", запись угроз школьники сделали на уроке и выложили в интернет, после чего их родители обратились с жалобой в городское управление образования. Учительница математики и по совместительству завуч отчитала детей за неуспеваемость и пригрозила "пустить на колбасу".

После таких заявлений, родители бояться отправлять детей в школу. Девочки возвращаются домой со слезами на глазах, заявляют родители.

Представитель пресс-службы Министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова, объяснила, что в случае установления факта нарушения на преподавательницу будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом.

Подобные высказывания учителей то и дело появляются в Сети. Не так давно в школе города Тольятти учительница набросилась на ученицу и надавала пощечин за рисование на уроке.

В январе сообщалось, что учительница физкультуры школы в подмосковных Химках разозлилась на ученика за то, что тот долго завязывал шнурки. Мальчик оказался в больнице.

Вероника Преображенская