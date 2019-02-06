Дмитрий Песков рассекретил зарплату подчиненных

Сотрудники пресс-службы президента России получают от 50 тысяч рублей
Общество 20:35
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сайт kremlin.ru

Путь до высокой зарплаты для сотрудников пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал долгим. Карьерная лестница начинается от консультанта, а зарплата от 50–60 тысяч рублей. Свою зарплату Песков назвал одной из самых высоких в пресс-службе.

Но прежде чем добраться до референта, новичкам предстоит преодолеть длинную карьерную лестницу. Сообщил представил Кремля РБК на форуме "Медиадень".

"Стартовая позиция — специалист, потом консультант, у него несколько градаций, через которые нужно пройти. После этого работника повышают до советника, который, в свою очередь, также имеет несколько ступеней. Затем — замначальника департамента, начальник департамента, референт", — перечислил пресс-секретарь президента РФ. Тем не менее, сотрудники могут рассчитывать на стабильную зарплату и премии. Размер своей зарплаты Песков называть не стал, но отметил, что она одна из самых высоких во всей пресс-службе.
Согласно отчетам чиновников о своих доходах за 2017 год, Дмитрий Песков заработал 14,3 млн рублей. Его зарплата оказалась ниже более чем в 14 раз доходов его супруги Татьяны Навки, которая задекларировала 200,4 млн рублей.

Жанна Оболенская

зарплата, заработная плата

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