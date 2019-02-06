За свободу Кокорина и Мамаева родственники готовы заплатить миллионы

Тверской суд Москвы решает судьбу футболистов на ближайшие месяцы

СИЗО. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В Тверском суде Москвы рассматривается ходатайства следствия о продлении ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Родственники футболистов готовы внести залог за возможность выход а из СИЗО.

Так, адвокат Кокорина предложил в качестве залога за своего подзащитного чуть более 10 млн рублей. К делу прилагается справка о состоянии банковского счета матери форварда "Зенита". На нем — 10 млн 432 тысячи рублей, пишет РГ.

Залог в размере 6 млн рублей предлагает внести и сторона Павла Мамаева. Адвокат призвал суд позволить футболисту вернуться к семье.

Более того, защита Кокорина попросила суд приобщить к делу справки из Российского футбольного союза (РФС) о состоянии здоровья игрока и необходимости его реабилитации от врача питерского клуба. Напомним, что весной прошлого года Кокорин получил серьезную травму колена, из-за которой пропустил полгода.

Интересно, что залог предлагают внести только за Александра Кокорина, при этом не упоминается имя младшего брата Кирилла, который тоже находится в СИЗО по обвинению в участии в драках в центре столицы.

Вероника Преображенская