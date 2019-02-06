Суровые морозы придут в Приморье на выходных

Температуры, по прогнозам синоптиков, ожидаются в районе −20…−38 °C в ночное время
Общество 6 февраля, 21:50

Сибирский антициклон принесет резкое похолодание в Приморский край. Ожидается, что ночью градусник может упасть до −20…−38 °C, днем – до −14…−20 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В ближайшие выходные дни в Приморском крае гребень сибирского антициклона обеспечит морозную и без осадков погоду. Температурный фон будет ниже на 5–10 градусов по сравнению с прошлыми выходными. В ночные часы воздух выхолодится до −20…−38 °C, на побережье −12…−18 °C. Максимальные температуры ожидаются −14…−20 °C, в прибрежных районах −5…−12 °C. Во Владивостоке ближайшие выходные дни буду значительно холоднее предыдущих на 7–8 градусов. Ночи будут холодными, −15…−18 °C, днём температура воздуха будет колебаться от −8 °C до −11 °C.

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