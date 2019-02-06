Приморский «Адмирал» сохраняет шансы на плей-офф, обыграв «Куньлунь Ред Стар»

Исход напряженного матча с китайским клубом решился в третьем периоде

Нападающий "Адмирала" Юрий Петров. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский ХК "Адмирал" начал с победы над ХК "КуньЛунь Ред Стар" последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ. "Флотские" смогли вырвать победу у соперника буквально на последней минуте, завершив игру со счетом 3:2 в пользу хозяев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Championat.com.

"Адмирал" победил "Куньлунь Ред Стар" в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Сергея Светлова.

Хозяева повели в счёте на восьмой минуте первого периода, когда цели достиг мощный бросок Александа Угольникова. Второй период остался за представителями Поднебесной. С интервалом в пять минут отличились Вели-Матти Савинайнен и Джастин Фонтейн. На старте третьего периода Юрий Петров восстановил равновесие, сумев реализовать большинство. Победу "Адмиралу" принёс Александр Коннов, отличившийся на 59-й минуте матча.