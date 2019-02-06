Все хуже и хуже: Россельхознадзор рассказал о качестве молочной продукции в России

До сих пор не определен объем фальсифицированного молока на рынке

Стакан молока. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

За последние 5 лет произошло снижение качества молочной продукции, отметил глава глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Вызывает опасение количество фальсифицированной молочной продукции. До сих пор не определены точные объемы фальсификата на молочном рынке. Данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора разнятся.

Как заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая на X съезде Национального союза производителей молока, за последние 5 лет резко ухудшилось качество молочной продукции, в том числе это касается присутствия фальсификата.

Данные об объемах фальсифицированной продукции на рынке могут занижаться, а контроль за оборотом таких продуктов на российском рынке является недостаточным, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Данкверта.

По сведениям Роспотребнадзора, фальсификата на рынке молочной продукции всего в 3,5%. При лабораторном контроле Россельхознадзор применяет риск-ориентированный подход, который показывает другие цифры.

Исправить ситуацию можно в том случае, если проводить готовую молочную продукцию через систему "Меркурий". Так, легче будут проследить всю цепочку: от производства до прилавка, считает чиновник.

Жанна Оболенская