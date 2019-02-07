Р. Гольдштейн: Применение российских материалов и техники стимулирует сферу строительства

По поручению Президента объемы строительства и введения жилья в России должны достигнуть 120 млн кв метров в год

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

При строительстве жилья приоритет должен отдаваться российским материалам и спецтехнике. Об этом говорилось на совещании на тему развития производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Правительстве РФ, — ИА PrimaMedia. По поручению Президента объемы строительства и введения жилья в России должны достигнуть 120 млн кв метров в год, чтобы к 2024 году примерно 5 миллионов семей смогли улучшить свои жилищные условия. Согласно нацпроекту, будет не только сокращен аварийный фонд жилья и проведено расселение из непригодных домов, но и сформирована комфортная городская среда. Вложения на эти цели составят порядка триллиона рублей, из которых 90% – средства федерального бюджета.

Важным условием должно быть использование строительных материалов и спецтехники отечественное производство в рамках взятого курса на импортозамещение. В данный момент проводится анализ российских предприятий-производителей с тем, чтобы помочь им увеличить объемы продукции. Также разрабатывается комплекс мер по стимулированию застройщиков поддерживать отечественного производителя.

— Строители на сегодняшний день используют в большинстве своем отечественные стройматериалы, импорт составляет лишь 4%, но и здесь у рынка есть возможности наращивать объемы, учитывая какие темпы возведения жилья возникнут уже в скором времени. Что касается российской спецтехники, сейчас она востребована не так, как могла бы. И здесь необходима помощь государства, чтобы с одной стороны сделать выгодным приобретение отечественных лифтов или тяжелой грузоподъемной строительной техники, с другой – гарантировать необходимые объемы этой продукции. Это оздоровит нашу экономику, простимулирует предприятия к внедрению новых технологий и разовьет как отрасль производства техники, так и строительную сферу в целом, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Также сенатор отметил, что необходимо предусмотреть такие механизмы приоритетного использования российских материалов и оборудования, чтобы они не вели к удорожанию жилья, а были действительно доступнее.

Отметим, начиная с 2016 года, российское производство тяжелой техники выросло почти в два раза. Этого удалось добиться, в том числе, за счёт мер господдержки, например, благодаря программе льготного лизинга, в соответствии с которой покупатели получили скидку от 10 до 15% от цены техники.