Президент России увеличил срок амнистии для капитала

Предложенная мера коснется предпринимателей, ведущих бизнес в особых районах
Экономика 6 февраля, 22:45
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Продлить на год так называемую амнистию для капитала предложил президент России Владимир Путин. Предложенная мера коснется тех, кто регистрирует бизнес в специальных районах России. Такие были созданы которые были созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке . Соответствующую инициативу глава государства озвучил на форуме "Деловая Россия".

Актуальным предложение Владимира Путина будет и для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию.

Президент также предложил на год освободить от НДФЛ иностранцев, контролирующих компании, при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ. Президент поручил правительству разработать предложения по стимулированию частных инвестиций в стартапы, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в 2015–2016 годах в России прошла первая волна амнистии. Вторая волна действует с 1 марта 2018 года. За это время россияне могли задекларировать свои зарубежные активы, освобождаясь от любого вида ответственности и уплаты налогов. Амнистия продлится до 28 февраля. Теперь поступило предложение продлить ее еще на год.

Вероника Преображенская

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