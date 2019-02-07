Госслужащих, имеющих счета за границей, «прижмут к стенке»

Генпрокуратура вправе теперь направлять запрос в ЦБ иностранного государства

Генеральную прокуратуру наделили полномочиями проверять, имеются ли у госслужащих вклад в иностранных финансовых учреждениях за пределами территории Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин лично выступил инициатором создания такого закона. В случае необходимости Генеральная Прокуратура имеет право направить запрос в ЦБ РФ. Который в свою очередь направляет запрос в Центральный банк конкретной страны с целью предоставления информации – является ли гражданин России, находящийся на госслужбе владельцем иностранного счета.

Согласно закону Российской Федерации госслужащим запрещено хранить деньги и ценности в банках за границей.

На официальном сайте Госдумы сообщается, что поправки в данный закон позволят более эффективно контролировать деятельность лиц, которые занимают государственные должности.

Карина Красилова