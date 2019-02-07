Бонус к напутственным словам в виде модной одежды получат воспитанники колонии

При выходе на свободу несовершеннолетним будут вручать сумку с вещами и средствами гигиены

Освобождаясь из красноярской колонии, парни получат не только напутственные слова, но и "дорожный набор". В него войдут одежда и средства личной гигиены. Так молодым людям будет легче начать жизнь с чистого листа, уверены в Канской воспитательной колонии.

В Главном управлении ФСИН по Красноярскому краю сообщили, что отбывшим срок в колонии несовершеннолетним парням вручат рюкзак или дорожную сумку, в которой они найдут мыло, зубную пасту, щетку, полотенце, туалетную бумагу, одноразовый шампунь, бритвенный станок и крем для бритья. Помимо этого, освободившимся подарят обувь, куртку, брюки, футболку, свитер, носки, шапку, перчатки и шарф.

По словам заместителя начальника ГУ ФСИН, полковника внутренней службы Андрея Луханина, все эти вещи подобраны в соответствии со вкусами современной молодежи, а формировать "дорожный набор" планируется индивидуально под каждого освободившегося.

Возможно, в будущем набор пополнится и мобильным телефоном.

Председатель Общественного совета при ГУ ФСИН Александр Назаров добавил, что иногда подростков на свободе никто не встречает, и вещи первой необходимости придутся как нельзя кстати. Так подростки не будут озлобленными, и им легче будет адаптироваться в новой жизни.

Карина Красилова