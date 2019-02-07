За тезку обидно: Медведев не согласен, что за границей таблица Менделеева без имени автора

В варианте на английском языке она носит название просто «Периодическая таблица» без имени ученого
Политика 03:00

Глава правительства Дмитрий Медведев прокомментировал, что очень удивлен и расстроен тем, что таблицу химических элементов имени Менделеева за границей называют без имени автора достижения. И призвал власти, бизнес и ученых отстаивать присвоение таблицы имени Менделеева на международном уровне.

Об этом он заявил на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Председатель правительства признался, что не так давно открыл для себя новость о том, что менделеевской таблицу называют только в России. В английской же версии она носит название "Периодическая таблица" без имени автора, пишет ТАСС.

Отметил Медведев и то, что в стране не так много мировых достижений и следует объединить силы, чтобы добиться присвоения таблицы имени Дмитрия Менделеева.

Напомним, русский ученый Дмитрий Менделеев открыл Периодическая таблица химических элементов в 1869 году. В этом году исполняется 150 со дня открытия.

Карина Красилова

ученые

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