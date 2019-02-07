Белковая пища «по ГОСТу»: школьники в столовой отобедали вафлями с червями

Некачественную продукцию завезли в гимназию Ульяновска
Происшествия 03:50

В столовой учащимся гимназии No33 в Ульяновске на десерт во время обеда принесли вафли, в которых завелись мучные черви. После публикации в сети фотографий, выложенных возмущенными родителями школьников, в здание учебного заведения нагрянула проверка.

Факт поставки в гимназию некачественной продукции подтвердили в пресс-службе городской администрации, пишет Интерфакс. Сообщается, что просроченные вафли после шумихи тут же изъяли.

Местные власти уже обратились в Роспотребнадзор, а также прокуратуру с просьбой провести проверку в гимназии.

Головы полетели. Завпроизводством компании, которая обслуживала гимназию питанием, уволена.

Несколькими днями ранее снова в Ульяновске личинки червей обнаружили в легких у 26 курсантов, 2-х офицеров и работника кухни Суворовского училища. Проводится также проверка.

Карина Красилова

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