В Нижегородском фитнес-клубе переборщили с хлоркой в бассейне, отравив детей

Десять человек пострадали, надышавшись парами хлора во время групповых занятий в бассейне
Происшествия 04:40

После плавания в бассейне фитнес-клуба, расположенного в Нижнем Новгороде, несколько человек оказались на больничной койке с отравлением парами хлора.

В общей сложности пострадали десять человек – 6 детей и 4 взрослых. Среди них в серьезной помощи нуждаются трое детей и один взрослый, которых госпитализировали, пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство здравоохранения Нижнего Новгорода.

Пока известно следующее: посетителям группового занятия в бассейне стало плохо. Врачей скорой помощи тут же вызвал врач фитнес-центра.

Состояние одного ребенка, доставленного в больницу тяжелое. У остальных трех пострадавших, которых госпитализировали, медики определили состояние средней тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".

Проводится проверка.

Карина Красилова

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