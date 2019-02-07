Фейк? На российский мюзикл «Мастер и Маргарита» зрителей манят участием Джима Керри

Но не факт, что звезда Голливуда действительно сыграет роль Воланда

На официальном сайте мюзикла "Мастер и Маргарита" (16+) ВКонтакте появилась сенсационное объявление об участии звезды Голливуда Джима Керри, который согласился предстать в роли Воланда. Актер должен блистать перед публикой на сцене петербургского театра "ЛДМ.Новая сцена" осенью.

Опубликован даже постер, где известный комедийный актер позирует среди участников проекта.

Сенсацию готовит продюсерская компания "Makers Lab" (16+), сообщая, что Керри является большим поклонником творчества Булгакова.

— Поэтому, он с радостью согласился принять участие в спектакле. По замыслу постановщиков, Джим покажет публике необычного Воланда. В новой интерпретации, на сцене будет не один Воланд. Тень мессира сыграет афроамериканец. Кто? Пока держится в тайне, — говорится в сообщении.

Но у пользователей сети большие сомнения на этот счет. В комментариях посыпались обвинения во лжи, мол, Моника Белуччи уже роль Маргариты сыграла.

— А премьера часом не 1 апреля? – предположил еще один пользователь сети.

— Да быть того не может! – звучит в комментариях.

Более дотошные фоловеры привели факты, подтверждающие, что участие Джима в мюзикле – фейк. Убедиться в этом можно, открыв Википедию (16+) и узнав, что рост Керри — 188 см, а у стоящей с ним рядом актрисы Анастасии Макеевой – 172. Однако на фото они на одном уровне, поэтому постер – это, скорее всего, фотошоп, пишет "Комсомольская правда".

Кстати, три года назад компания "Makers Lab" уже прибегала к хитрому ходу, указав, что известный актер Кевин Спейси посетил спектакль "Мастер и Маргарита" и заявил о своем желании сыграть Воланда. В сети тогда было опубликовано фото, стоящего за кулисами артиста. Но фоловеры вычислили, что это фотошоп. В результате на премьере и в зале звезда Голливуда замечен не был.

В то же время в компании "Makers Lab" настаивают, что Джим Керр предстанет в образе Воланда непременно. Остается только дождаться премьеры, чтобы в этом убедиться.

Карина Красилова