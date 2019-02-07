"Удовлетворение от жизни дает самореализация, а не толстый кошелек" - Путин

Президент России дал советы молодым предпринимателям, победившим в конкурсе «Немалый бизнес»
Экономика 06:00

Впервые в этом году была присуждена премия "Немалый бизнес — 2019". Встреча президента России Владимира Путина с победителями состоялась 6 февраля. Глава страны пообщался с молодыми и перспективными, дав им несколько советов относительно их деятельности.

По мнению президента, постоянно извлекать только прибыль со временем перестает быть интересным. Поэтому социальное содержание должно стать приоритетом в бизнесе.

"Быть самым богатым парнем на кладбище — это не самая веселая история", — отметил Путин, цитирует РИА Новости.

Прибыль не должна быть самоцелью, считает президент. Она дает толчок к саморазвитию. Удовлетворение от жизни, по мнению Путина, приносит самореализация, а не толстый кошелек.

В национальном конкурсе "Немалый бизнес — 2019" участие принимали в общей сложности 32 тысячи молодых предпринимателей. Из них поддержку для развития своего дела получили только шесть победителей.

На официальном сайте Кремля говорится, что обозначены лидеры в номинациях: "Добрый бизнес", "Домашние рецепты", "Инновационный прорыв", "Реальный продукт", "Ранний успех".

Жюри отметило разработки в области выявления и предотвращения киберугроз; производителей зерносушилок, а также тренажеров для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей; производителей натурального кваса и морсов; руководителя сети языковых школ и сооснователя кондитерской фабрики.

Карина Красилова

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