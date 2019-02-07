В Турции знают, как выманить туристов из отелей предложением, от которого не отказываются

Система аll Inclusive распространится и за пределы гостиниц

Турецкие власти нашли способ, как заставить по-хорошему туристов, привыкших к системе аll Inclusive, покинуть отели и выйти, наконец, в город. Чтобы там оставить деньги в заведениях общепита и магазинах, обогатив местный бюджет и увеличив доходы от туризма стране.

Необходимо предложить то же самое, только за пределами отелей, решили эксперты в сфере туризма. Предложив провести эксперимент, организовав систему аll Inclusive в городских ресторанах.

Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (12+).

В рамках эксперимента предлагается создать специальную торгово-развлекательную зону, где будут изобиловать кафе, рестораны, сувенирные лавки, магазины. Заманчивость предложения покинуть отель заключается в том, что турист сможет так же в этой зоне воспользоваться системой "всё включено" и питаться в ресторанах, как и в отеле – бесплатно.

По своему браслету от отеля, в котором остановился отдыхающий, он имеет право получить бесплатное питание в любом выбранном им ресторане, находящемся в специально отведенной для этого зоне в курортном городе Антальи.

Предположительно после сытного ужина турист выйдет из ресторана, а вокруг магазины, сувениры и он захочет совершить шопинг, на который не соглашался ранее из-за нежелания покидать территорию отеля.

Для начала проект запустят в курорте Кемер, где проще всего сделать такую торгово-развлекательную зону.

Каина Красилова