Россиянам не дают собирать валежник

Власти устанавливают новые избыточные и необоснованные правила

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Власти регионов России не дают россиянам собирать валежник. До конца 2018 года регионы должны были внести изменения в местные нормативные акты, регулирующие порядок сбора валежника. В итоге, во многих регионах правила оказались избыточными и необоснованными.

Так, в Хабаровском крае разрешено собирать валежник только в тех местах, где укажет лесничество и только ручным способом. В Краснодарском крае — граждане должны подать в установленные сроки уведомление о намерении сбора. В Пензенской и Тульской областях собирать валежник можно, но только вручную, без использования, "рубящего инструмента, пил и сучкорезов". В Тверской области можно сбирать палки длиной не выше одного метра. А в Бурятии и вовсе за сбор в "неположенных местах" предусмотрено административное и даже уголовное наказание.

"В Иркутской области в заксобрание правительством региона сначала был внесен законопроект, который обязывал граждан сообщать о сборе валежника по почте за месяц или путем личного визита в соответствующее учреждение. Мы вмешались в этот процесс, и заксобрание внесло соответствующие поправки", — по итогу мониторинга регионов рассказал "Российской газете" глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он призвал регионы "не издеваться над людьми и дать им возможность пользоваться своими правами".

Порядок заготовки валежника для собственных нужд устанавливается региональными законами, сообщили в Рослесхозе. Влиять на решение регионов ни Минприроды, ни Рослесхоз не имеют полномочий, можно только вести мониторинг внесения изменений в законы. А перекосов в них хватает.

В то же время, есть регионы, где взвешенно и обдуманно подошли к вопросу установки правил сбора валежника. Например, в Ханты-Мансийской автономном округе даже публикуют информацию, где больше всего поваленных деревьев. В регионе, таким образом, удастся "убить двух зайцев" — население будет обеспечено дровами, а лес расчищен к пожароопасному сезону.

Парламентарии в Приморском крае готовят обращение в адрес федеральных властей. По мнению законотворцев, нужно уточнить понятия "валежника" и разрешить людям собирать порубочные остатки также в местах проведения лесосечных работ.

Анна Кольцова