Toyota представила для России "Короллу" нового поколения

По уровню оснащения седан приблизился к старшей "Камри"

Toyota Corolla. Фото: Скриншот с официального сайта Toyota

Toyota представила седан Corolla 12-го поколения для России. По уровня оснащения седан приближен к старшей "Камри". Сроки старта продаж и рублевые цены будут названы позже.

По данным журнала "За рулем", новая Toyota Corolla построена на новой глобальной платформе TNGA, которая использовалась при создании таких автомобилей, как Avalon, C-HR и Camry. Отмечается, что архитектура TNGA обеспечивает более прочную конструкцию и сниженный центр тяжести.

Corolla 12-го поколения будет доступна с электронными системами и функциями, которые ранее применяли в изготовлении только старшего седана Camry. В новой модели будут проекционный дисплей с диагональю 10 дюймов и адаптивный круиз-контроль, пишет РБК. Мотор и трансмиссия Corolla остались прежними.

Кроме того, седан выйдет в продажу с информационно-развлекательным комплексом Toyota Touch. Он представлен восьмидюймовым сенсорным дисплеем и настраиваемым интерфейсом.

Отмечается, что новую модель можно оснастить комплексом электронных систем активной безопасности Safety Sense 2.0 с системой предупреждения фронтальных столкновений, функцией контроля рядности движения, распознавания дорожных знаков и системой ночного видения. Также в модели возможно применение функции помощи при выезде с парковки задним ходом и системы контроля "слепых" зон.

К старту продаж новая "Королла" появится с мотором, объемом 1,6 л, мощностью 122 л. с. Двигатель способен работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором.

Внешность модели 12-го поколения более динамична, отличается узкими светодиодными фарами и большими 18-дюймовыми колесами.

Ожидается, что Toyota Corolla 12-го поколения поступит в продажу весной 2019 года. Однако, точные сроки старта продаж и рублевые цены на седан станут известны позже.

Ольга Толмачева