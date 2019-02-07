Попрощайтесь с дачами - такого понятия больше не будет

Понятие "дача" в России может исчезнуть. Госдума готовится рассмотреть в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые связаны с "дачной реформой".
Вступивший в силу закон 217 о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд уже исключил такие организационно-правовые формы как дачные некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнерства. напоминает "Российская газета". Понятие "дачный домик" депутаты теперь предлагают убрать из КоАП.
Новшества вызывают беспокойство у дачников, чьи сотки расположены в дачных товариществах. Что делать и надо ли бежать переоформлять документы — разъяснения дал глава Московского областного БТИ Александр Беднягин.
По его словам, закон не обязывает дачников что-либо предпринимать в спешном порядке. Закон оставил два вида земельных участков — садовые и огородные. Терминов "дачный участок", "дачное строительство" и "дачное хозяйство" больше нет. Объединения, которые были созданы ранее, объясняет Беднягин, должны привести свои документы в соответствии с законом, однако, жестких сроков для этого не установлено.
Дачные товарищества реорганизовывать не надо. Они просто становятся садоводческими, добавил глава столичного БТИ. Самим дачникам не нужно вносить изменения в документы.
Другое дело, если обладатели домиков хотят зарегистрировать права на них. Это можно сделать в упрощенной форме до 1 марта этого года. Напомним, основное отличие садовых домов от жилых заключается в том, что в жилых домах можно оформить "прописку", а садовые домики годятся только для летнего пребывания. Если потребуется в этом месте построить, например, магистраль — их могут попросту снести.
Анна Кольцова