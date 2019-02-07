Цены на продукты "сорвались с цепи" - инфляция бьет рекорды

Эксперты рассказали, когда замедлится рост цен

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Инфляция в прошлом месяце достигла 5% в годовом выражении. Рост потребительских цен составил 1%. Последний раз цены так стремительно росли два года назад — в январе 2017-го года. Эксперты рассказали, стоит ли ждать замедления инфляции и когда это может произойти.

Рост цен на продовольственные товары, которые выросли в цене больше всего, эксперты связывают с повышением НДС с 18% до 20%. К слову, часть продуктов, цены на которые в январе "сорвались с цепи" облагаются налогом по льготной ставке, уточняют в РБК.

"Ведомости" предлагают сравнить: например, в январе прошлого года цены выросли на 0,3%, а в годовом выражении инфляция составила 2,2%. Продовольствие подорожало на 0,8% к январю прошлого года, непродовольственные товары выросли на 0,6% против 0,3%, услуги — на 1,1% по сравнению с 0,1% годом ранее. Бензин ранее подорожал на 0,8%.

В ЦБ заявили о росте инфляции до 6% уже к концу марта. Вместе с тем, по прогнозу, РЭУ им. Г.В. Плеханова, в России намечается замедление роста цен. К маю этого года инфляция должна упасть с 5% до 4,6%, приводят данные "Известия". Издание отмечает, что оценки специалистов РЭУ им. Г.В. Плеханова сбываются чаще официальных.

По заявлениям регулятора, повышение акцизов приведет к росту стоимости бензина, табака, алкоголя и автомобилей.

Как ранее сообщалось, Банк России по итогу 2019 года строит такие прогнозы по инфляции: 5,5%. У Минэкономразвития более оптимистичные ожидания — 4,3%.

Анна Кольцова