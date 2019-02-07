Одинокие мужчины пахнут неприятнее - ученые

Исследователи провели эксперимент на "холостых" и "женатых" мужчинах

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Австралийские ученые путем эксперимента выяснили: одинокие мужчины пахнут неприятнее, чем мужчины, которые состоят в отношениях. Исследователи "провели тесты" на женщинах, дав им понюхать футболки испытуемых.

Для проведения эксперимента ученые предложили добровольцам в возрасте от 18 до 35 лет как следует попотеть. После этого части футболок исследователи дали женщинам и предложили им понюхать и оценить: есть ли различия в запахе, пишет британский ежедневник Daily Mail.

Тесты показали, что мужчины в отношениях, по субъективному мнению женщин, пахнут не так неприятно, как те, которые одиноки. Однако, женщины подметили достоинство свободных мужчин в другом: их лица показались им более мужественными.

По мнению ученых, концентрация запаха выделяемого представителями сильной половины человечества зависит от двух причин: уровня тестостерона и образа жизни.

Ольга Толмачева