Многомиллионный долг приморского депутата Чемериса тихо исчез из базы данных ФССП

А вот информация о действующем в отношении нардепа исполнительном производстве по какой-то причине осталась

Игорь Чемерис на заседании ЗС ПК. Фото: ИА PrimaMedia

Информация о знаменитом долге депутата Законодательного собрания Приморья Игоря Чемериса в 49 млн рублей необъяснимым пока образом исчезла из открытой базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщает ИА PrimaMedia. Данные же о мерах обеспечительного характера в отношении нардепа, действующих в рамках все того же исполнительного производства, на сайте ФСПП размещены по-прежнему.

Напомним, что еще в 2016 году региональные СМИ выяснили, что председатель социального комитета ЗС ПК Чемерис является крупным должником по исполнительному производству. Согласно данным ФССП России (и решению Никулинского районного суда Москвы), депутат был должен по договору займа некоему ООО "Сетьстройкомплект" более 49 млн рублей.

В судебном деле также фигурировала "Тихоокеанская энергетическая компания" и ее соучредитель Разият Гасанова, более известная сегодня как Роза Чемерис – то есть супруга депутата-должника и, по совместительству, сама себе депутат владивостокской думы. Как значится в материалах судебного дела, Разият-Роза Гасанова-Чемерис предоставила свою долю в "Тихоокеанской энергетической компании" (40%) в качестве залога по долговым обязательствам супруга.

Сомнительности ситуации с этим долгом (и СМИ это отмечали) придавало то, что бенефициаром компании-кредитора (то есть "Сетьстройкомплекта") и конечным владельцем доли в 60% "Тихоокеанской энергетической компании" являлось одно и то же иностранное юрлицо – кипрский офшор "Матиас Ко Лимитед".

ООО "Тихоокеанская энергетическая компания", к слову, в результате банкротства ликвидирована в ноябре 2017 года, кредитор же депутата ООО "Сетьстройкомплект" — в процессе ликвидации (также из-за банкротства).

Между тем в декабре 2017 года управление ФССП по Приморскому краю сообщило, что в связи с исполнительным производством по долгу в 49 млн рублей Игорю Чемерису запрещен выезд за пределы Российской Федерации. То, что этот запрет действует, приставы подтвердили и в марте 2018 года, когда Роза Чемерис распространила в ТГ-канале информацию о том, что господина Чемериса не выпустили из РФ в Японию – якобы из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Терруправление ФССП тогда однозначно ответило на запрос журналистов, что дело – вовсе не в штрафах, а в том самом многомиллионном долге.



Март 2018 года. Фото: скрин-шот страницы сети Интернет

Также журналистам удалось выяснить, что в августе 2018 года председатель социального комитета ЗС ПК по-прежнему должен юрлицу, находящемуся под контролем кипрского офшора. Согласно открытым данным, депутат оспаривал в районном суде размер начисленного ему приставами исполнительского сбора (он составляет 7% от суммы основного долга, то есть в случае с Чемерисом – более 3 млн рублей). Истец указал суду, что ранее уже внес в счет погашения долга целых 50 тысяч рублей, и поэтому исполнительный сбор с него нужно уменьшить. Причем почему-то на четверть.

В итоге суд указал приставам на ошибку в исчислении сбора, признав арифметическую правоту истца, а вот в уменьшении сбора сразу на 25% – отказал.

В январе же 2019 года строка о долге Чемериса в 49 с лишним млн рублей пропала в карточке должника на официальном сайте ФССП. При этом информация о том, что в отношении нардепа действует исполнительное производство с обеспечительными мерами, инициированное решением того самого Никулинского районного суда, по-прежнему в базе данных размещена.



Февраль 2019 года. Фото: скрин-шот страницы сети Интернет

Для разъяснения ситуации редакция в ближайшее время намерена обратиться в УФССП по Приморскому краю, поскольку считает, что задолженность в десятки миллионов рублей, которая не погашается несколько лет, может иметь непосредственное отношение к деловым, профессиональным и в каком-то смысле морально-этическим качествам любого народного избранника, в силу полномочий участвующего в бюджетном процессе. Игорь Чемерис же, как уже говорилось, возглавляет социальный комитет ЗС ПК, через рассмотрение которого проходят вопросы расходов более половины бюджета Приморского края.

Также отметим, что процессы погашения долгов юрлицам, связанным с иностранными компаниями, начинают приобретать в России все более "токсичный" характер – в свете усиления борьбы государства с выводом капиталов из страны. Очередной барьер на пути "трансграничного возврата долгов" готовят Минюст и ЦБ, уже разработав соответствующий законопроект. Как сообщает "Коммерсант", инициатива направлена против распространенных криминальных схем вывода денежных средств за рубеж по исполнительным листам. По данным представителей ЦБ, которые приводит издание, ежегодно с помощью таких схем их страны выводятся миллиарды рублей. Такие "транши" основаны на том, что если при обычном переводе средств банки проверяют легальность трансакций с точки зрения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", то требования по исполнительному листу они обязаны исполнить в любом случае.

Таким образом, многолетнее наличие у семьи Чемерисов многомиллионного долга — безо всяких, отметим, попыток решить вопрос хотя бы и с помощью механизма личного банкротства — наводит (особенно с учетом инициативы Минюста и Центробанка) на определенные размышления.