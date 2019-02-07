Россия готовится к длительной войне - шведские эксперты

Доказательством тому являются крупномасштабные учения РФ, считают аналитики
Политика 12:50
Владивосток, база ТОФ. Фото: Александр Лященко

Россия готовит армию к началу крупномасштабной и затяжной войны. Об этом заявили эксперты Шведского института оборонных исследований (FOI). По мнению иностранных специалистов, доказательством тому являются крупнейшие стратегические учения, которые провела РФ.

Если раньше российские военные тренировались в "локальных конфликтах", то в последнее время стратегические военные учения в России принимаются все более широкий масштаб. Примером наращивания силы российской армией в подготовке к войне являются учения "Запад — 2017" и "Восток — 2018", заявляют военные эксперты. Они напоминают, что в первом случае в учениях принимали участие 100 тысяч военных, а во втором — уже в три раза больше.

"Россия готовится вести региональные и, вероятно, длительные войны против возможных противников масштаба Китая или НАТО", — заявил один из авторов статьи Юхан Нурберг.

В подтверждение сделанных ими выводов, аналитики ссылаются на регулярные проверки боеготовности армии РФ, которые проходят с 2013 года. Они подчеркивают: за состоянием армии лично следит верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, он же принимает в них непосредственное участие.

Таким образом, российская армия может в кратчайшие сроки мобилизовать подразделения, перейти в режим военного времени и молниеносно приступить к выполнению поставленных перед ней боевых задач, констатируют шведские эксперты.

Между тем, как ранее неоднократно подчеркивали в Москве: у России стоят иные задачи: боевую мощь армия наращивает для обеспечения безопасности страны. А крупномасштабные учения проводятся в условиях усиления НАТО у российских границ.

Анна Кольцова

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