У россиян появится причина "налегать" на огурцы в феврале

Зеленые овощи резко упадут в цене, пообещали производители

Свежие огурцы. Фото: Антон Балашов

Производители обещают резкое падение цен на свежие огурцы уже в феврале. По данным главы ассоциации "Теплицы России", ожидается серьезное снижение стоимости огурцов и салата.

Как рассказал "Российской газете" президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников, в "несезон" тепличные овощи всегда значительно дороже выращенных в открытом грунте. У производителей возникают дополнительные расходы на обогрев и освещение. Кроме того, росту издержек "помог" выросший НДС.

Однако, по словам Ситникова, совсем скоро ожидается стабилизация цен. Более того, стоимость овощей начнет снижаться.

"Уже в феврале будет серьезная дефляция по огурцу, по салату", — рассказал глава ассоциации, отметив, что у производителей цены уже идут вниз.

Например, стоимость длинных огурцов "пикирует" до 20 рублей, по другим — падение до 100 рублей. Равновесная цена, уточнил эксперт, сложится к апрелю. К слову, по сравнению с прошлым годом этой зимой роста цен на свежие огурцы и помидоры практически нет, заключил эксперт.

Ольга Толмачева