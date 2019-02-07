Apple и Samsung ради выгоды специально тормозят работу смартфонов - депутаты Госдумы

Парламентарии намерены запросить проверку гаджетов у Роспотребнадзора

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В Госдуме заявили, что крупнейшие производители гаджетов Apple и Samsung специально замедляют работу смартфонов, чтобы пользователям приходилось их чаще менять на новые. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству готовится отправить запрос в Роспотребнадзор о проверке устройств.

Как пояснил парламентарий Александр Старовойтов, компании намеренно прибегают к уловкам и выпускают обновление, которое тормозит работу смартфонов. Аналогичная ситуация была в Италии — проверку провела итальянская антимонопольная служба и, уличив производителей в хитрости, обязала Apple и Samsung выплатить штраф в размере 15 млн евро.

В Apple кстати оправдывались тем, что замедление работы делается для того, чтобы снизить производительность процессора и тем самым продлить срок его службы. К слову начиная с iOS 11.3 у пользователей есть возможность отключить "замедление", которое активируется автоматически, но знают об этом пока не все, отмечает "Российская газета".

В Apple и Samsung на просьбу предоставить комментарий по претензии парламентариев не ответили. Однако, российские юристы говорят о том, что, если нарушения будут доказаны — производителей гаджетов ждут большие штрафы.

Ольга Толмачева