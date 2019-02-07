Приморцев приглашают принять участие в акции «Дарите детям книги!»

Общероссийское мероприятие пройдет с 11 по 17 февраля
Общество 14:00

Приморская краевая детская библиотека (пр-т 100-летия Владивостока, 48) приглашает жителей Владивостока принять участие в третьей общероссийской акции "Дарите книги с любовью". Мероприятие пройдёт с 11 по 17 февраля, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на организаторов акции.

Подаренные книги пополнят фонды библиотек села Анучино Приморского края. Их юные читатели будут рады произведениям классиков и современных авторов, энциклопедиям и познавательной литературе, книжкам-игрушкам и книжкам-малышкам.

Приносите книги в Приморскую краевую детскую библиотеку и дарите их детям с любовью.

Новые книги и книги в хорошем состоянии принимаются с понедельника по четверг – с 10.00 до 18.00. В пятницу и воскресенье – с 10.00 до 17.00. Суббота – выходной день. Телефон для справок: 8(423)236–10–33.

В прошлом году жители Владивостока, участники второй общероссийской акции "Дарите книги с любовью", подарили почти 3тысячи книг. Около тысячи книг пополнили фонд Централизованной библиотечной системы Надеждинского муниципального района. Литература, не вошедшая в круг детского чтения, была передана в воинские части города.

14 февраля 2019 года библиотека приглашает детей от 6 до 8 лет на поэтическую встречу "Колесо обозрения в Международный день книгодарения". Девчонки и мальчишки посмотрят мини-спектакль по стихотворениям современных детских поэтов, и сами примут участие в театрализованном представлении. Они познакомятся с произведениями Ю. Симбирской, А. Орловой, И. Шевчука, М. Рупасовой и других современных детских авторов. Начнётся встреча в 16.00.

Инициатором общероссийской акции "Дарите книги с любовью" выступила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя". Идея акции – дарить в этот день книги детям, искренне и красноречиво выражая им свою любовь. Первая акция "Дарите книги с любовью" с большим успехом прошла в 2017 году. Её поддержали библиотеки почти из 60 регионов страны, крупнейшие книжные магазины, издательства, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, ТАСС, Российская газета, Государственный Литературный музей и многие другие организации.

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