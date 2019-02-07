Toyota Prius врезалась в автобусную остановку c людьми в Приморье

Пострадали женщина и ребенок

Иномарка врезалась в автобусную остановку в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Водитель иномарки в городе Партизанске Приморского края не справился с управлением и врезался в автобусную остановку, в результате травмы получили женщина и ребенок. Врачи госпитализировали потерпевших с травмами различной степени тяжести, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВДО по Приморью.

"Установлено, что автомобиль Тойота Приус двигался со стороны улицы Московская в направлении Зарудничной. При повороте направо водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения с последующим наездом на остановку общественного транспорта", — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадали 46-летняя женщина и 11-летний мальчик.

Отмечается, что стаж вождения 31-летнего водителя Тойоты – 13 лет. В 2019 году мужчина уже привлекался к ответственности за превышение допустимой скорости движения. Состояния опьянения у водителя не выявлено.

По факту происшествий проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.