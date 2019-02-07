Toyota Prius врезалась в автобусную остановку c людьми в Приморье

Пострадали женщина и ребенок
Происшествия 13:45
Иномарка врезалась в автобусную остановку в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Водитель иномарки в городе Партизанске Приморского края не справился с управлением и врезался в автобусную остановку, в результате травмы получили женщина и ребенок. Врачи госпитализировали потерпевших с травмами различной степени тяжести, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВДО по Приморью.

"Установлено, что автомобиль Тойота Приус двигался со стороны улицы Московская в направлении Зарудничной. При повороте направо водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения с последующим наездом на остановку общественного транспорта", — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадали 46-летняя женщина и 11-летний мальчик.

Отмечается, что стаж вождения 31-летнего водителя Тойоты – 13 лет. В 2019 году мужчина уже привлекался к ответственности за превышение допустимой скорости движения. Состояния опьянения у водителя не выявлено.

По факту происшествий проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Автоледи протаранила автобусную остановку в Приморье

дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

Полиция разбирается в смертельном ДТП на льду рядом с "Коврижкой"

4 февраля, 13:05

ГИБДД озвучила подробности ДТП, где автоледи протаранила остановку в Приморье

3 февраля, 16:45
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia