Россиянин потерял квартиру, подписав документ в МФЦ

Полуслепой мужчина стал жертвой мошенничества

Тематическое изображение. Фото: Татьяна Меель

Житель Урала потерял квартиру, подписав "справку" в МФЦ. Инцидент произошел в Екатеринбурге. Слабовидящего мужчину ввела в заблуждение агент риэлторской конторы и оформила его квартиру на себя. Пострадавший обратился в суд.

По данным прокуратуры Свердловской области, действия развивались следующим образом: к риэлтору обратилась жительница Екатеринбурга с просьбой помочь в продаже трехкомнатной квартиры. В процессе общения специалист по недвижимости выяснила, что доля в квартире принадлежит слабовидящему мужчине и еще одному лицу, находящемуся на лечении в психиатрической клинике.

Понимая, что наличие обременения на жилое помещение затруднит реализацию недвижимости, риэлтор "выпытала" у мужчины сведения о другой единолично принадлежавшей ему квартире.

После получения данной информации обвиняемая разработала преступный план, утверждает областная прокуратура. Агент попросила мужчину подтвердить факт регистрации в выставленной им на продажу трехкомнатной квартире, для чего попросила его явиться в ближайший МФЦ. Специалист вызвалась сопроводить мужчину, а в МФЦ вместо необходимого для этой процедуры документа подсунула заранее подготовленный договор купли-продажи на его собственную квартиру.

Мужчина подписал и договор и "липовую" расписку на получение двух млн рублей, которые он, разумеется, и в руках не держал. В итоге уралец потерял право собственности на жилье.

Позже обманутый мужчина обратился в суд. Квартиру вернули в собственность законного владельца, вину риэлтора признали полностью. Женщина получила три года колонии общего режима.

Ольга Толмачева