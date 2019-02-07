Морозы под 40 в Приморье - это из-за смещения полюса Земли? Отвечает Борис Кубай

Главный синоптик региона прокомментировал связь мировой аномалии и неожиданно суровые морозы в Приморском крае

Смещение северного магнитного полюса к России может повлиять на климат Приморья – Борис Кубай. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Привыкших к аномально теплой зиме приморцев взбудоражил прогноз синоптиков, обещающий серьезные похолодания в крае до -38°С. Добавила неразберихи и новость американского научного сообщества о сверхбыстром смещении северного магнитного полюса в сторону России.

В социальных сетях и мессенджерах жители Приморского края поспешили связать два этих события — возникли предположения, что суровые холода не что иное, как следствие невиданной активности северного магнитного полюса Земли, стремящегося от Канады в сторону Сибири.

Станут ли аномалии планетарного масштаба причиной беспрецедентно длинной и холодной зимы в Приморье корр. ИА PrimaMedia рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

— Аномально быстрое смещение северного магнитного полюса может повлиять на климат Приморья, но до какой степени и в каком направлении – сказать невозможно, поскольку такое явление – предмет фундаментальной науки и требует серьезных, глубоких исследований. Важно также понимать, что воздействие на климат оказывает совокупность различных явлений и связывать какие-либо изменения с одним из них не вполне правильно. Так, если что-то будет меняться в климате, то влиять на него может еще и солнечная активность, Эль-Ниньо (аномальное потепление поверхностных вод Тихого океана – прим. ред.) и Ла-Нинья (понижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана – прим. ред.). Всего очень много факторов, — отметил Борис Кубай.

По мнению метеорологов, поводов для опасений приморцев в настоящий момент пока нет. Как отметил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, совсем скоро морозы пойдут на убыль. Продержаться Приморью нужно всего несколько дней.

— То, что мы сейчас наблюдаем – обычное февральское похолодание. Просто мы несколько отвыкли от холодной погоды за такую аномально теплую зиму. Сейчас сибирский антициклон, наконец, набрал свою силу. Ту, которая должна быть у него в это время года, и к нам пришли обычные для февраля температуры воздуха. Морозы продержатся буквально несколько дней. Пик как раз придется на конец рабочей недели — 7-8 февраля. Ночь на субботу может стать одной из самых холодных. Потом постепенно температура будет повышаться. С начала следующей недели уже с понедельника-вторника, 11-12 февраля, температура будет повышаться, — отметил Виктор Чулков.

По данным приморских синоптиков, уже в понедельник, 11 февраля во Владивостоке ожидается уже не -12°С, -14°С, как сейчас, а -5°С, -7°С. И ночью будет уже не -18°С, -20°С, а -12°С, -14°С.

Напомним, ученые США забили тревогу, когда в рамках регулярного мониторинга обнаружили необычно быстрое смещение северного магнитного полюса от арктического побережья Канады в сторону российского архипелага Северная Земля: 55 километров в год. В конце 2018 года магнитный полюс пересек международную Линию перемены дат и переместился в Восточное полушарие. Нужно понимать, что небольшое смещение — вещь вполне обычная и нормальная. Ранее полюс смещался в среднем на 15 км в год. Однако выявленная аномалия настолько встревожила научное сообщество, что во Всемирную магнитную модель (WMM), которая меняется каждые пять лет, изменения внесли на полтора года раньше назначенного срока. Смещение полюса способно серьезно повлиять на навигацию во всем мире. Магнитная модель применяется в навигации для обеспечения безопасности передвижения самолетов и кораблей, а также для уже ставших привычными нам карт в смартфонах.