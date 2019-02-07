Влюбленная пара ищет "уединенное" место во Владивостоке

Вместо советов приморцы начали бурно обсуждать эту тему
Общество 15:15
Любовь. Фото: pixabay.com

Житель Владивостока в социальных сетях опубликовал объявление, в котором ищет место в городе, где лучше всего с девушкой можно отпраздновать 14 февраля — День всех влюбленных, сообщает ИА PrimaMedia.

Информация об этом появилась в популярном в Приморье интернет-паблике в социально сети instagram.

"Ребят, подскажите, как и где лучше отметить 14 февраля. Хотели сходить в хороший ресторан. Но может быть, есть идеи, как по-другому. Спасибо", – пишет автор.

Вместо того, чтобы порекомендовать места подписчики начали спорить о целесообразности проведения праздника 14 февраля. Кто-то посчитал, что влюбленным в России нужно отмечать День семьи, любви и верности, который будет 8 июля.

"Это не наш праздник. Мы вообще не отмечаем", — написал один из пользователей.

Однако, кроме дискуссионных сообщений, пользователи оставили комментарии с рекомендациями мест, где можно провести вечер в "уеденное" обстановке. (18+).

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