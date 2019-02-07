Суровые заводчане, тренсгендер и Ван Гог – что посмотреть в кинотеатрах Владивостока

Обзор кинопремьер 7 февраля от ИА PrimaMedia

Обзор киноновинок недели от ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia

"Лего. Фильм 2" (6+)

На экраны выходит продолжение семейного мультфильма о суперпозитивном мире лего-человечков. Через пять лет после первого фильма франшизу подхватил режиссер "Шрека навсегда" Майкл Митчелл. На этот раз мультфильм получился более детским и простым, чем первая часть, хотя юмор на актуальные темы и хмурый сарказм Бэтмена все еще присутствуют. Несомненно, после успеха первой части фильм привлечет внимание как детей, так и их родителей.

И, конечно, показав этот фильм своим увлеченным комиксовыми вселенными детям, вы потом собьетесь с ног в поисках ответа на запрос "хочу фигурку лего-Бэтмэна", или Супермена, или Суперженщины, или Зеленого фонаря или других представителей "Лиги справедливости" в лего-исполнении.

Как в нашем мире, так и в Кирпич-граде прошло пять лет со времени событий первой части "Лего. Фильма". Знакомые герои – Эммет, Люси, Бэтмен и Кисонька живут в постапокалиптичном мире "Безумного Макса". Песенка "Все у нас прекрасно" сменилась на "Все у нас ужасно", и только безнадежный оптимист Эммет не теряет бодрости духа. И вот в город приходит новая беда в лице ярких и тошнотворно милых захватчиков Lego Duplo, прибывших из космоса. Они сносят все на своем пути с упорством детской разрушительной силы. Мало того – они похищают и уносят в неизведанные миры всех друзей Эммета. И он вынужден пуститься на их поиски.

"Завод" (16+)

Новый фильм мрачного реалиста Юрия Быкова. Это еще одна бескомпромиссная "горькая правда" о нашей стране, обществе и равнодушии к урокам истории. По словам самого режиссера, в новой картине он препарирует беспощадный русский бунт в декорациях отдельно взятого умирающего завода. Здесь нет правых, а виноваты все. И в то же время, они оправданы обстоятельствами, жизнью, самим местом своего рождения. Здесь все преступники и одновременно пострадавшие.

По сравнению с предыдущими работами, новая лента Быкова – более динамичная и зрелищная, рассчитанная на массовое восприятие, с перестрелками, драками, компьютерной графикой, динамикой и энергетикой жанра криминальной драмы.

В основе сюжета – конфликт обнаглевших "верхов" и отчаявшихся "низов". Работники обанкротившегося завода, полгода не получающие зарплату, решают похитить олигарха Калугина и потребовать за него большой выкуп. На выручку боссу приходит его личная охрана. Чтобы вытащить своего хозяина, "спецы" не остановятся ни перед чем. Но в отличие от них "работягам" больше нечего терять...

"Девочка" (18+)

"Толерантные" фильмы – тренд современной киноиндустрии. Среди западных режиссеров по-прежнему модно раз за разом высказываться на одни и те же темы – "чернокожие — тоже люди", "женщины – тоже люди", "гомосексуалы, трансгендеры и прочие квиры – тоже люди", и даже "животные – тоже иногда немного люди". И если Голливуд все больше тяготеет к первым двум направлениям, то Европа очень любит деликатно и с придыханием рассуждать о гендерной идентичности.

В прокат выходит картина "Девочка" от режиссера "Фильма для парней X" Лукаса Донта. Картина получила квир-пальму на 71-м Каннском фестивале в программе "Особый взгляд".

В центре сюжета – целеустремленная 15-летняя девушка, мечтающая стать профессиональной балериной. При поддержке отца она полностью отдается этому стремлению в новой школе. Но психологические подростковые проблемы Лары усиливаются, когда она понимает, что ее тело не хочет подчиняться строгой дисциплине – все дело в том, что родилась она мальчиком.

"Снегоуборщик" (18+)

На экраны выходит "Снегоуборщик" — ремейк скандинавского триллера 2014 года "Дурацкое дело нехитрое". Режиссером как ремейка, так и оригинала выступил норвежец Ханс Петтер Муланд.

Фабула сюжета избита – простой человек, вступающий в неравный бой с преступным миром.

Главный герой картины — мистер Коксман – примерный семьянин и уважаемый гражданин, работающий на уборке снега в своем холодном северном городке. Его размеренная жизнь заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убивать бандитов одного за другим.

"Клаустрофобы" (16+)

Самым страшным фильмом этой недели стал триллер "Клаустрофобы". Ни один десяток раз киноделы пытались запугать зрителя замкнутыми пространствами с таящимися в них опасностями. Типичная ситуация – группа людей ввязывается в смертельно опасную игру, которая уничтожает их по одиночке. Фильм Адама Робитела – еще один страшный аттракцион на эти тему.

По сюжету герои фильма получают от таинственной организации приглашения сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму. И шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.

"Ван Гог" (16+)

На экране кинотеатра "Уссури" ограниченным прокатом пройдет байопик "Ван Гог. На пороге вечности" режиссера фильма "Скафандр и бабочка" Джулиана Шнабеля.

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня – одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на грани безумия и на пороге вечности...

"Как я стал русским" (16+)

Отечественный кинематограф на этой неделе отметился комедией "Как я стал русским" режиссера Акаки Сахелашвили. В своем фильме режиссер собрал все самые махровые стереотипы. Балет, медведи, баня и безудержный разгул – вот и все, что понадобится жителю КНР, чтобы стать русским и понравиться отцу своей белокурой невесты.