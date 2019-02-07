Международный полумарафон Honor Vladivostok Ice Run объединит 11 стран (6+)

На старт одного из самых зрелищных российских мероприятий выйдет 1 тысяча человек
Спорт 15:45

Международный ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run состоится во Владивостоке 23 февраля. Это крупное спортивное мероприятие пройдёт на льду Японского моря. Для профессиональных спортсменов и любителей бега подготовят трассу на льду в бухте Новик, на острове Русском, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В стартовом списке представители 11 стран мира – Россия, Япония, Корея, Китай, Гонконг, Бельгия, Колумбия, Швейцария, США, Великобритания и Голландия. Приедут спортсмены из разных регионов России, включая те, которые не назовешь соседними – Московская область, Красноярский край, Казань и другие.

Всего на старт одного из самых зрелищных российских мероприятий выйдет 1 тысяча человек. По мнению организаторов, нынешнее число участников – это максимум. Организаторы сделают все, чтобы забег был обеспечен всеми необходимыми мерами безопасности и комфортом.

Международный полумарафон Honor Vladivostok Ice Run

Международный полумарафон Honor Vladivostok Ice Run. Фото: предоставлено организаторами

"Honor Vladivostok Ice Run – ключевое событие в беговом спортивном календаре, ежегодно на нем собираются известные спортсмены и любители из разных регионов и государств. Поэтому перед оргкомитетом стоит задача провести полумарафон так, чтобы бегуны и гости Владивостока оценили высокий профессиональный уровень подготовки события и настоящее приморское гостеприимство", — прокомментировала продюсер проекта Александрина Кучина.

Традиционно генеральным спонсором полумарафона стал один из ведущих брендов смартфонов — бренд Honor, созданный для смелых и активных людей, которые не боятся развиваться и выходить за рамки привычного. В спорте очень важно совершенствоваться, бить собственные рекорды – это идеально соответствует идеологии бренда. Именно поэтому Honor поддерживает храбрых любителей бега.

Компания уже четвертый год поддерживает это крупнейшее спортивное событие и предоставляет памятные призы участникам соревнований.

Напомним, 23 февраля, во Владивостоке тысяча человек из десятков стран мира выйдут на старт самого масштабного спортивного мероприятия – Международного ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run (6+). Местом проведения вновь станет акватория бухты Новик на острове Русском. Для участников доступны четыре дистанции: 5, 10, и 21.1 км, а также 0.5 км 0 для детей старше 6 лет.

Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте honor.vladivostokice.run или по телефону — 8 (800) 505-47-20.

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