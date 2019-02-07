Проверки российских АЗС выявили массовые нарушения

Роскачество и Минпромторг провели исследование качества бензина на заправках пилотной территории

АЗС (автозаправочная станция). Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Роскачество и Минпромторг провели исследование качества бензина на заправках пилотной территории — в Ставрополье. Проверка показала, что в семи случаях из 60 автомобилистам предлагают фальсифицированное топливо, а на двух десятках АЗС не смогли предъявить копию паспорта топлива, документ, подтверждающий качество бензина на этапе закупки.

Совместное исследование качества бензина АИ-92 на Ставрополье провели специалисты Роскачества и Минпромторга. В 2018 году на этой территории проверили 60 автозаправочных станций, среди которых 26 сетевых и 34 частных. Среди них АЗС "Газпрома", "Роснефти", ЛУКОЙЛа, Южной нефтяной компании, Ставпромкомплекса, ЮТК, компаний "Астра" и "Ставнефть".

Бензин проверяли по 31 показателю качества и безопасности, в частности его исследовали на соответствие обязательным требованиям, которые установлены техрегламентом Таможенного союза, ГОСТу, а также экологическим и эксплуатационным показателям, сообщает РБК.

Продавцы 28 автозаправок не смогли предъявить копию паспорта топлива, то есть подтвердить качество бензина на этапе закупки. Чаще всего эти нарушения встречались на заправках индивидуальных предпринимателей. Там, где этот документ все же смогли предъявить, треть предоставленных документов оказалась просрочена.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, проверки показали, что в семи случаях из 60 специалисты выявили нарушения обязательных требований. В большинстве случаев не соответствовал требованиям бензин с небольших заправок частных предпринимателей.

"Выявили интересную закономерность: топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает и по качеству бензину крупных автозаправочных станций. Информацию о нарушениях передали в Росстандарт, который примет соответствующие меры", — отметил глава ведомства.

"Самые частые нарушения — массовая доля серы, температура вспышки в закрытом тигле, октановое число, выявленный монометиланилин", — добавили в Роскачестве.

Октановое число — ключевой показатель качества, который характеризует стойкость бензина к воспламенению под воздействием сжатия. Чем оно выше, тем больше давления можно оказать без каких-либо последствий. Несоответствие заявленному классу этого показателя тоже является нарушением.

Концентрация оксигенатов превышала допустимую норму на пяти частных АЗС. Оксигенаты — метанол, этанол, изопропиловый спирт, эфиры и другие соединения. Они расширяют ресурс топлива и позволяют повысить его качество.

В целом, по итогам прошлого года доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась до 9%. На сетевых АЗС она составляет порядка 3,5%, на независимых несетевых — 22%, отмечают эксперты Роскачества. В Минпромторге поддерживают выводы федерального ведомства и считают, что ситуация с качеством автомобильного топлива улучшилась.

Вероника Преображенская