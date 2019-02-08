Находкинцы бьют тревогу: Глинозем наступает, «в воздухе адская смесь»

В социальных сетях появились видео перевалки «подозрительных» белых мешков в портах Находки

Матери Находки бьют тревогу. Фото: ИА PrimaMedia

Бдительные жители Находкинского городского округа, внимательно следящие за работой портов, расположенных в черте города, вновь бьют тревогу, сообщает ИА PrimaMedia. На этот раз их напугала картина перевалки глинозема (основное сырье для производства алюминия). "В воздухе адская смесь", — уверяют авторы постов.

Находкинцы бьют тревогу в социальных сетях: "Уголь, кокс, теперь и глинозём... В воздухе адская смесь, но ПДК "в норме"... Россыпь глинозема в НМТП (чего мы и опасались). Не только в торговом порту, большая часть территории рыбного порта им заставлена. Хранение нарушает госстандарт — ст.7.4 Упакованный глинозем хранят в закрытых складских помещениях раздельно по маркам".

Кто-то поясняет: "Глинозём импортируется, поставка морским транспортом, затем вагонами будет доставляться на алюминиевые заводы. Россия не является лидером по производству глинозема, поэтому импортируется из других стран".

И совсем свежее сообщение: "Ещё два парохода с глинозёмом стоят на рейде…"

В приемной Находкинского рыбного порта по этому поводу ничего внятного не сказали, сообщив номер телефона, "по которому всё объяснят". Все попытки дозвониться по этому номеру ни к чему не привели.

Пресс-служба Находкинского морского торгового порта подготовила следующий ответ: "В настоящий момент Находкинский морской торговый порт тестирует глинозем в качестве альтернативного вида груза на перспективу. Он перегружается в специальных мягких контейнерах (биг-бэгах), которые обладают высокой ударопрочностью. Таким образом, не допускается возможность просыпания глинозема и полностью исключается риск воздействия работ по его перевалке на состояние атмосферного воздуха в микрорайоне Мыс Астафьева. Хранение глинозема осуществляется вне склада под специальным укрытием, так как применяемый упаковочный материал предотвращает порчу груза во время осадков".

О том, чем опасна пыль глинозема для здоровья человека, мы попытались спросить у специалистов КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр", однако там от комментариев отказались. В управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Приморскому краю порекомендовали отправить официальный запрос на имя руководителя.

Пришлось искать ответ в Интернете (в Студопедии): "Глинозем (Аl2О3) — основное сырье для производства алюминия. От продолжительного контакта с пылью глинозема возможны хронические поражения дыхательных путей, приводящие к изменениям в легких (пневмокониоз, фиброз и пр.)". Остается надеяться, что контакт находкинцев с пылью глинозема не будет продолжительным.

Редакция и дальше будет следить за развитием событий, размещая комментарии по мере их поступления.