К 2020 году наша страна пропустит Францию на второе место в рейтинге экспортеров, считают эксперты

Россия может сдать свои позиции на рынке оружия. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Россия сдает свои позиции на рынке оружия. К 2020 году наша страна пропустит Францию на второе место в рейтинге экспортеров, считают эксперты Jane’s by IHS Markit.

По прогнозам военных аналитиков, в следующем году объем французского экспорта оружия может составить $6,96 млрд, в то время как Россия поставит за рубеж вооружений на сумму $6,85 млрд. Безоговорочным лидером в сфере экспорта оружия останутся США. Для сравнения: Соединенные Штаты в 2018 году получили от экспорта вооружений $32,75 млрд.

Между тем российские доходы от оружейного экспорта неуклонно снижаются. В 2018 году они составили $8,47 млрд. Это на 3% меньше, чем в 2017 году.

Это связано с тем, что Китай, один из важнейших торговых партнеров России в этой сфере, уменьшил закупки российской военной техники и даже сам стал занимать долю рынка, продавая оружие.

А в это время Франция укрепляет свои позиции на рынке вооружений. Париж будет поставлять истребители Rafale в Индию и Катар, увеличит продажу вертолетов. Кроме того, успехом пользуются французские военные корабли, танки, артиллерийские системы и боеприпасы.

Герман Штакеншнейдер