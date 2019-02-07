В России предложили по-новому определять размер ущерба в ДТП

Российский союз автостраховщиков считает, что стоимость запчастей нужно определять на дату обращения за возмещением ущерба
Общество 17:05
Ремонт автомобиля. Фото: pixabay.com.

Определять размер ущерба автомобилю, нанесенный в результате ДТП, Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает с помощью актуальных справочников цен на автозапчасти, которые действуют на момент обращения за возмещением, а не на момент самой аварии.

Справочники цен на запчасти, на основе которых определяют размер расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства по ОСАГО, РСА актуализирует не реже одного раза в полгода. Нынешний справочник действует с 1 декабря 2018 года. Сейчас стоимость запчастей определяется в соответствии с ценами в справочниках, действовавших на момент ДТП, пишет "Банки.ру".

"Допустим, ситуация произошла 1 декабря 2018 года, то есть до вступления в силу нового справочника. Для оценки ущерба будет применен не нынешний, а один из предыдущих справочников. Однако ни для кого не секрет, что цены растут, в том числе и на запчасти", — отмечают в РСА.

Президент РСА Игорь Юргенс также отметил, что было бы справедливо автовладельцам, обращающимся за выплатой по ДТП в настоящее время, получить ее по новым справочникам, цены в которых стали выше.

Аргументом в поддержку этого предложения может стать тот факт, что по итогам пересчета средние цены на запчасти по ОСАГО выросли на 6,5%. При этом использовали новую методику во всех столицах субъектов и городах-миллионниках.

Жанна Оболенская

автомобильные запчасти, автозапчасти

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