Приморский бизнес "засветился" на японских островах

Специалисты из Японии готовы делиться тем, что они копили долгие годы
Это интересно 06:30

Япония – один из стратегических партнеров Приморского края в сфере торговли и инвестиций. На сегодняшний день в крае работают около 30 компаний из этой страны. Развитие сотрудничества и возможности по реализации новых проектов обсудил с компаниями-партнерами региона вице-губернатор Приморья Константин Богданенко во время визита в Страну восходящего солнца в составе российской деловой миссии.

Так, заместитель главы края встретился с представителями архитектурной фирмы Nikken Sekkei, разработавшей совместно с властями и общественностью Приморья мастер-план Владивостокского городского округа. Стороны обсудили варианты дальнейшего сотрудничества в сфере развития городской инфраструктуры края. При этом речь шла не только о Владивостоке, но и о Большом Камне, где сегодня активно строится судоверфь "Звезда".

В реализации инфраструктурных проектов на территории Приморья заинтересован и исследовательский институт Nomura. Японские специалисты уже разработали по заказу российской стороны проекты перспективного развития нескольких ТОР в крае. Партнеры намерены и дальше сотрудничать с территорией.

Еще одну встречу Константин Богданенко провел с компанией JGC. Партнеры вместе с корпорацией "Хокуто" построили в Приморье медицинский реабилитационный центр, который открылся в мае прошлого года во Владивостоке. Здесь приморцы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, полученными в результате травм или хирургического вмешательства, проходят реабилитацию по современным японским технологиям. Стороны обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в данной сфере, а также перспективы развития медицинского туризма в Приморье.

Состоялись переговоры с инжиниринговой компанией JFE Engineering, корпорацией Marubeni и Японским банком для международного сотрудничества JBIC. Партнеры рассматривают возможность строительства тепличного комплекса в крае и в настоящий момент занимаются поиском партнера с российской стороны. Предполагается, что сельскохозяйственный проект будет реализован в рамках режима ТОР.

Напомним, Константин Богданенко посетил Японию в составе деловой миссии субъектов РФ и российских технологических компаний. Помимо проведения официальных встреч с бизнесом, он представил в Токио инвестиционные возможности Приморского края и рассказал о самых успешных проектах, реализуемых в регионе.

бизнес (мелкий, средний, крупный)

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