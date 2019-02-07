Цены на рынке вторичного жилья в России вновь стали расти

Это произошло впервые за последние четыре года

Многоквартирный дом. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

По итогам прошлого года средняя цена квартир на вторичном рынке выросла на 4,9%, следует из данных Росстата. Эта тенденция отмечена впервые за 4 года. Начиная с 2015 года цены на вторичное жилье только снижались.

Цены на рынке вторичного жилья по итогам 2018 года выросли впервые за 4 года, отмечают эксперты. В среднем увеличение стоимости жилья составило 5%. Сильнее всего подорожали готовые квартиры в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Средняя цена вторичного жилья, по данным службы, на конец года составила 54,9 тысяч рублей за 1 кв. метр.

Эту тенденция отмечают и на сайте "Avito Недвижимость" (16+), сообщает РБК. По данным портала, в 2018 году стоимость двухкомнатных квартир выросла на 6,5%, трехкомнатных — на 5,8%, стоимость однокомнатных увеличилась на 5%.

Судя по объявлениям, серьезный рост произошел на рынке вторичного жилья в Ленинградской области (+21,6%), Санкт-Петербурге (+11,3%) и Татарстане (+11%). В Москве цена метра увеличилась на 7,2%, до 204 тысяч рублей, в Московской области рост составил 4,2%, до 82 тысяч рублей. Снижение цен зафиксировано в Тюменской (на 3,3%, до 48,7 тысяч рублей) и Челябинской областях (на 0,8%, до 28,6 тысяч рублей). Как отмечают эксперты, цены постепенно росли в течение всего года, но в ноябре произошел их скачок.

По оценке управляющего директора "Avito Недвижимость" Ивана Дубровина, в январе 2019 года рост цен продолжился. В Москве стоимость кв. метра увеличилась на 6,9%, в Петербурге — на 11%, в Новосибирской области — на 6,4%, в Свердловской области — на 4,6%.

Как отмечает эксперт, скорее всего, люди опасаются дальнейшего удорожания ипотеки. Рыночная ситуация в текущем году в первую очередь будет определяться условиями банков по жилищному кредитованию.

Вероника Преображенская