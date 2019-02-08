Отдых на горнолыжных курортах Южной Кореи - на границе зимы и весны

Программы от «Фрегат Аэро» и НОТК позволяют не только покорить горнолыжные склоны, но и отдохнуть на курортах, посетить интересные места

Отдых. Фото: предоставлено "Фрегат Аэро"

Как можно оказаться на границе зимы и весны? Для этого достаточно вместе с компанией "Фрегат Аэро" и Национальной организацией туризма Кореи (НОТК) отправиться на горнолыжные курорты Южной Кореи. Снежные трассы, места для пеших прогулок, где уже зеленеет листва и распускаются первоцветы, большой перечень предложений для отдыха – остается только выбрать курорт. В пользу выбора этих туров можно также добавить доступные цены на турпакет и возможность приобретения тура в рассрочку, сообщает ИА PrimaMedia.

Корея – страна горная, так что большое число отличных горнолыжных курортов – это само собой разумеющееся. Неизменно качественный сервис, хорошие склоны и разнообразные трассы, безопасность – вот три "кита", на которых базируется отдых на горнолыжных курортах Страны утренней свежести. Правда, на самом деле перечень аргументов в пользу выбора горнолыжных склонов этой страны гораздо шире. В памяти сразу всплывают горячие источники, отличные тропы для пеших прогулок, гастрономическое разнообразие. А дальше, кто и на что настроен – аквапарк и мастер-классы (12+) по приготовлению кимчи, национальные фестивали (12+) с ярким колоритом или знакомство с современной культурой и зажигательными ритмами К-РОР (12+).

"Мы предлагаем несколько туров. Есть "чистый" отдых на горнолыжных курортах. А есть туры с посещением столицы Сеула и далее настоящий релакс на курортах, например в Vivaldi Park. В феврале активно празднуется Новый год по-восточному и самостоятельно решить вопрос с бронирование отеля проблематично. Либо цены высоки, либо мест нет. Партнерские отношения позволяют решить эту задачу", — рассказывает менеджер компании "Фрегат Аэро" Лариса Лизунова.

Нынче регионы Дальнего Востока, да и часть регионов в странах Азии сетуют на бесснежную зиму. Тем не менее, но горнолыжных склонах Южной Кореи полный "ажур" — снеговые пушки работают с абсолютной нагрузкой, туристы охотно катаются на лыжах и сноубордах, искусственный снег не вызывает нареканий. Но стоит только сделать несколько шагов в сторону, как весна, несмотря на календарь, демонстрирует свои права. Тропинки для прогулок чистые и сухие, а вокруг живописные горы, чистейший воздух, уникальная природа, гостеприимные местные жители. Так что наслаждаться зимним отдыхом в таких условиях — одно удовольствие.

Большинство горнолыжных курортов в основном сосредоточено в провинции Канвон-до, а также в окрестностях Сеула, куда можно приехать отдохнуть на выходные. Горнолыжный сезон начинается с ноября, его разгар приходится на середину декабря и до конца февраля и заканчивается в марте.

Горы горами, снег снегом, а что в качестве дополнений для разгоряченных скоростью и встречным ветром туристов?

Курорт "Тэмён Вивальди Парк" (Daemyung Vivaldi Park) предлагает отдыхающим насладиться ваннами с минеральными водами горячих источников. Вместе с детьми можно посетить аквапарк Ocean World, где множество игровых зон и разнообразных горок. Весьма насыщена здесь и вечерне-ночная жизнь — боулинг, дискотеки, ночные клубы, бильярд и т.д. Если соберетесь на пешую прогулку, то обязательно стоит посмотреть такие природные диковинки, остров Намисом и рекреационный лес Саным.



Горнолыжный комплекс "Тэмён Вивальди Парк". Фото: предоставлено "Фрегат Аэро"

Курорт Енгпьен кроме 18 трасс различных уровней и школ, принимающих и детишек, и взрослых, предлагает заглянуть в здешний СПА-центр, пройтись по местным ресторанчикам, где большой выбор блюд местной кухни, потешить себя в кегельбане или караоке и попытать счастье на местном ипподроме. Кстати, здесь же на высоте 700 метров над уровнем моря выстроен первый корейский альпийский аквапарк "Пик Айленд". Также рекомендуем сходить на вдохновляющую прогулку в парк Одэсан и на ранчо Дэгваллён.



Горнолыжный курорт Ёнгпьен в провинции Канвондо заслуженно считается Меккой зимнего спорта. Фото: предоставлено "Фрегат Аэро"

Курорт High1 один из самых высокогорных в Корее – к услугам отдыхающих 18 спусков с протяженностью более 21 км. Интерьеры современного отеля, где в отделке много стекла, металла, света, блеска, говорит о презентабельности этого места отдыха. Вокруг лес, никаких промышленных производств, так что воздух "пить" можно. Помимо отличных лыжных трасс недалеко расположена пещера Хваам — есть куда прогуляться. Рядом находится национальная "деревня": в домах в стиле ханок разместились рестораны, чайный домик, павильоны для фото и т.д.



High 1 — южнокорейский горнолыжный курорт мирового уровня. Фото: предоставлено "Фрегат Аэро"

"Такое обилие предложений говорит о том, что отдых на горнолыжных курортах Южной Кореи – это не только снег, лыжи и сноуборд. Чем заняться, как провести время с семьей, детьми, что делать людям, далеким от лыж и горных склонов — на эти вопросы легко можно найти ответы, отправившись на один из курортов. Все это дополнят местная кухня, качественный сервис, большой выбор экскурсионных программ. Например, если предстоит отдых с детьми, то можно выбрать посещение парка развлечений LOTTE WORLD (6+), океанариума LOTTE (6+), парк аттракционов Эверленд" (6+), — добавила Лариса Лизунова.

По всем вопросам приобретения тура, бронирования отеля, организации экскурсионных программ, заказа трансфера и условий оплаты стоит обращаться в офис туркомпании "Фрегат Аэро" или по телефону: (423)-245-96-96.